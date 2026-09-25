Muş Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde düzenlenen tatbikat, ceza infaz kurumunda meydana gelebilecek olağanüstü durumlara yönelik senaryo üzerinden gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında kurum içerisinde meydana gelen rehin alma ve yangın olaylarına ekipler tarafından müdahale edildi.

Ekipler, olaylara koordineli şekilde müdahale ederek senaryo kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirirken, gerçeğe uygun olarak planlanan tatbikat, ekiplerin koordinasyonu ve müdahale kabiliyetlerinin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Tatbikatta Ceza İnfaz Kurumu amir ve personellerinin yanı sıra Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) personeli, Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Bölük Komutanlığı personeli, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Doğugaz ve Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri yer aldı.