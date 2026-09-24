Edinilen bilgiye göre, internetten yayınladıkları ilanlarla araçlarını satmak isteyen vatandaşların, kendilerini arayan dolandırıcılar tarafından sözde noter üzerinden güvenli para göndermek istediklerini söyleyerek dolandırılması üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, internet siteleri üzerinden araçlarını satmak için ilan yayınlayan vatandaşları arayan dolandırıcıların noter üzerinden para göndermek istediklerini söyledikleri ve daha sonra kendisini noter olarak tanıtan şüphelilerin hileli yöntemlerle vatandaşları kandırdıkları belirlendi. İlan sahiplerini "güvenli ödeme" yöntemiyle kapora göndereceklerini belirten şahısların daha sonra hileli yöntemlerle dolandırıldığı tespit edildi.

18 şüpheli yakalandı

Yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilerin 55 ilde nitelikli kapora dolandırcılığı olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Tespit edilen 18 şüpheliyi yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek için Çorum merkezli Mersin, İzmir ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 1 adet noter süsü vermek için kullanılan sıramatik zili, çok sayıda cep telefonu ile sim kart ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi’ne sevk edildi.