Vali Balcı, 10 baraj ve göletin tamamlanacağını, Gürpınar’da 53 bin hayvan kapasiteli Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulduğunu, Çaldıran ve Erciş’te ise jeotermal tarım ihtisas bölgeleri oluşturulacağını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van’ın tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Baraj ve gölet sadece sulama, içme suyu için değil, aynı zamanda tarımsal sulama için çok önemli. Bizim burada 3,5 milyon koyunumuz var. Küçükbaş hayvan varlığı açısından Türkiye'nin ilk üç ilinden biriyiz. Mera varlığı açısından Türkiye'nin sayılı illerinden biri durumundayız. Burası tarım ve hayvancılık memleketi. Yani asıl üretici gücümüz bizim tarım ve hayvancılık.” dedi.

“GÜRPINAR’A 53 BİN HAYVAN KAPASİTELİ BESİ OSB YAPILIYOR”

Gürpınar’da hayvancılığa yönelik önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini belirten Vali Balcı, “Tarım Bakanlığımızın yine desteğiyle Gürpınar’da yaklaşık 40 bin dönüm alanda, 53 bin baş hayvan kapasiteli Besi OSB ihale edildi. Yaklaşık 1,5 milyarlık bir yatırım. İnşallah onu bitirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

ÇALDIRAN VE ERCİŞ’E JEOTERMAL TARIM BÖLGELERİ

Çaldıran’da jeotermal sondaj çalışmalarının sürdüğünü aktaran Balcı, bölgede yerin altında 130 derece sıcaklığında su bulunduğunu söyledi. Vali Ozan Balcı, “İnşallah Tarım Bakanlığımızın desteğiyle 2-3 yıl içinde ikisine 5 milyarlık destek verilecek. Her birine ilk planda biner dönümlük jeotermal tarım ihtisas bölgeleri kuruyoruz. Daha sonra inşallah onlar her biri beşer bin dönüm olacak. 1.000 dönümünde 1.200 kişi çalışıyor zaten. İnşallah o jeotermal ihtisas bölgeleri hem Çaldıran’da hem de Erciş’te olacak. Sondajlarımız hızla devam ediyor.” dedi.

“HEDEFİMİZ 5 MİLYON MEYVE FİDANI”

Van’da 3 milyon 500 bin meyve fidanının vatandaşların bağ ve bahçeleriyle buluşturulduğunu da aktaran Balcı, hedeflerinin bu sayıyı 5 milyona çıkarmak olduğunu söyledi. Vali Balcı ayrıca, arıcılığa yönelik desteğin de artırılacağını ifade etti.

MERA ISLAHLARI VE HAYVANLARA SU DESTEĞİ

Mera ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirten Balcı, çiftçilere hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla yaklaşık 15 bin sıvat verildiğini söyledi.

“BAHÇESARAY’A ALABALIK KULUÇKA MERKEZİ KURUYORUZ”

Vali Balcı; “Türkiye’nin üçüncü en büyük balık firmalarından biri özel sektör olarak kuruyor. Biz de hukuki, bürokratik problemlerini hallettik. Şu anda Bahçesaray ilçemizde inşaatı başladı. Van’ın suları alabalık yumurtası ve kuluçka üretimine uygun. Şu anda somon ihracatı diyelim 500 milyon dolar civarında; 4-5 yıl sonra belki 5-6, inşallah Türkiye’nin ihracatı da 1 milyar dolara çıkmış olacak. Bu da Van’ın balıkçılığa vermiş olduğu büyük destek olacak.” diye kaydetti.

KIRSALDA 500 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASI

Yol çalışmalarına da değinen Balcı; “Kırsal alanda yaklaşık 500 kilometrelik yol çalışmasını tamamlamak üzereyiz. Köy ve mezralarda içme suyu sorunlarının giderilmesi için yaklaşık 1.000 yerleşim yerinde 3 milyar liralık çalışma yürütüyoruz. Köyün içme suyu şu demek: Vatandaşın sağlığı demek. Vatandaşa kıymet vermek, vatandaşa değer vermek demek. Biz okul yapıyoruz derken 300 tane okul, hastane yapıyoruz derken bina yapmıyoruz. Biz esasında devletin gerçek sahibi olan milletin sağlığına katkı sağlıyoruz. Onların hayallerini, geleceklerini gerçekleştirmek için destek veriyoruz demektir.” ifadelerini kullandı.

“AŞKLA, ŞEVKLE, CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “Yılmadan, yorulmadan, mazeret türetmeden, ‘Bana ne?’ demeden, aşkla, şevkle, canla başla bereketin imarına, ihyasına, hemşerilerimizin huzur ve refahlarına katkı sağlıyoruz. Devletin sahibi millettir. Biz sadece milletin evlatları olarak milletimizin zenginleşmesine, huzur ve refahına katkı sağlamaya çalışıyoruz.”