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Van YYÜ, 2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Programı’na tüm yeni öğrencileri davet etti.

Program kapsamında yeni öğrencilerin üniversite yaşamına ve kampüs ortamına ilişkin bilgilendirilmesi amaçlanırken, öğrencilerin üniversitenin sunduğu imkanları daha yakından tanımalarına yönelik içeriklere yer verilecek.

Oryantasyon programı, 24 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek, lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenecek program saat 09.00’da başlayacak. Ön lisans programlarına yönelik oryantasyon programı ise saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, yeni öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Üniversiteye yeni katılan öğrencilerin kampüs yaşamı ve üniversitenin sunduğu imkanlar hakkında bilgi edinmelerine yönelik hazırlanan program, Prof. Dr. Cengiz Andıç Kültür Merkezi’nde yapılacak.

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