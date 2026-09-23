Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, Van Gölü’nün korunması, tanıtılması ve sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel ve turistik değerleriyle geleceğe taşınması amacıyla 11 yıldır gönüllülük esasıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Özel, bu süreçte Van Gölü için oluşturulan farkındalık ağının Türkiye sınırlarını aşarak farklı ülkelere ulaştığını söyledi.

Vangölü Aktivistleri’nin 11 yıl önce başlattığı çalışmaların temel sloganı ‘Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın’ olurken, Erdoğan Özel, çalışmaların başlangıcındaki hedefi, “Van Gölü’nün korunması, tanıtılması ve sahip olduğu eşsiz doğal, tarihi, kültürel ve turistik değerleriyle geleceğe taşınması. Van Gölü’nün yalnızca kıyısında yaşayanların değil, ülkemizin ve dünyanın korunması gereken önemli doğal değerlerinden biri olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kilometreler boyunca taşıdığımız mesaj yine aynıydı: Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın.” dedi.

Bu süreçte okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlediklerini ve binlerce öğrenciyle bir araya geldiklerini aktaran Özel, temizlik kampanyaları, ağaç dikimleri, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, yüzme etkinlikleri, festivaller ve farklı farkındalık çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Özel, Van Gölü Havzası’nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla da farklı noktalarda etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

GÖNÜLLÜLER FARKLI ÜLKELERDE AFİŞ AÇIYOR

Vangölü Aktivistleri’nin bugün 650 resmi üyesi bulunduğunu belirten Özel, sosyal medya ağlarında da binlerce takipçiye ulaştıklarını söyledi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan gönüllülerin de çalışmalara destek verdiğini aktaran Özel, “Bu hareketin belki de en güzel taraflarından biri, Van Gölü’nden kilometrelerce uzakta yaşayan insanların da bu sese ortak olmasıdır.

Neredeyse her hafta, ülkemizin farklı bir şehrinden veya dünyanın farklı bir ülkesinden gönüllülerimizden yeni bir fotoğraf geliyor. Böylece Van Gölü’nün sesi bazen Türkiye’nin başka bir şehrinden, bazen binlerce kilometre uzaktaki başka bir ülkeden yükseliyor. Vangölü Aktivistleri yalnızca belirli dönemlerde etkinlik düzenleyen bir yapı değil; yılın hemen her döneminde Van Gölü’nü gündemde tutmaya çalışan sürekli bir gönüllülük hareketidir.” ifadelerini kullandı.

“VAN GÖLÜ’NÜ KORUMANIN YALNIZCA GÖLÜ TEMİZ TUTMAKLA SINIRLI DEĞİL”

Özel, çalışmaların çevre etkinlikleriyle sınırlı kalmadığını da belirterek, Van Gölü’nün kirlilik başta olmak üzere karşı karşıya bulunduğu sorunları, havzanın ihtiyaçlarını ve geleceğine ilişkin önerileri kamuoyunun, ilgili kurumların, bürokrasinin ve siyasetin gündemine taşıdıklarını söyledi.

Van Gölü Havzası’nın turizmden ulaşıma, çevreden kültürel mirasa kadar sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik fikirler geliştirdiklerini ifade eden Özel, “Çünkü Van Gölü’nü korumanın yalnızca gölü temiz tutmakla sınırlı olmadığına inanıyoruz.

Gölü çevresiyle, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ve insanıyla bir bütün olarak görüyoruz. 11 yıl… İki kez Van Gölü çevresinde yürüyüş… Yüzlerce etkinlik… Binlerce insana ulaşan farkındalık çalışmaları… 650 resmi üye… Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarında gönüllüler… Ve hiç değişmeyen tek bir söz: Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın.” ifadelerini kullandı.