Doğal ve tarihi zenginlikleri yerinde görmek, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Çatak'ın eşsiz coğrafyasında keyifli bir rota katetti. Yeşilin ve akarsuların buluştuğu alanlarda yürüyüş yapan doğaseverler, bölgenin temiz havasının ve manzarasının tadını çıkardı.

Doğa gezisinin ardından ilçede arıcılık yapan Kazım Elasan'ı ziyaret eden kulüp üyeleri, koruyucu kıyafetlerini giyerek kovanların başına geçti. Geleneksel yöntemlerle yapılan bal sağım sürecine birebir dahil olan katılımcılar, organik Çatak balının kovandan sofraya uzanan meşakkatli yolculuğunu yerinde deneyimledi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Kulüp olarak bu haftaki rotamızı bana Çatak ilçesi Konalga Mahallesi bölgesinde arıcılık yapan Kazım Elasan'a misafir olduk. Misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Sabah kahvaltısında ekibimize bal ikramında bulundu.

Doktorların, mühendislerin, öğretmenlerin ve esnafların olduğu bir ekiple bal sağma nasıl yapılır yerinde görmek kendi balını kendin sağımını yap fikriyle yola çıktı. Çok güzel oldu. İlk defa bal arılarını gören arkadaşlarımıza hem heyecanlı hem de mutluluğuna şahit olduk. Balımızı sağdıktan sonra 1993'ten bugüne kadar boşaltılmış olan köyleri gezme fırsatımız oldu ve aynı zamanda ceviz, elma ve yabani armut toplama fırsatını bulduk.

Akşam güzel bir yemekle etkinliğimizi bitirdik. Katılım sağlayalım bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle arıcı Kazım Elasan ve ailesine ikramlardan dolayı teşekkür ediyorum. Zahmetli, meşakkatli bir iş ve özellikle şehir merkezinden çok uzakta olması, ayıların çok olduğu bir bölgede olması nedeniyle zorluğu daha da artmaktadır. Vadi Doğal Spor Kulübü olarak sadece gezmiyoruz bölgede çiftçilik yapan, arıcılık yapan, bölgemizi de ziyaret etmeyi ihmal etmiyoruz hem geziyoruz hem keşfediyoruz ediyoruz" diye konuştu.