Vanspor’a bir iyi bir kötü haber!

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Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstinat duvarından aşağı düşen araçta bulunan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Van’ın Erciş ilçesinde bugün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Tekevler Mahallesi Ebubekir Çiftçi Bulvarı’nda, Erciş-Patnos karayolu güzergahında seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarından aşağı düştü.

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