Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk 8 ayında Türkiye genelinde 104 bin 368 marka başvurusu gerçekleştirildi. Van’da ise aynı dönemde 230 marka başvurusu yapıldı. Van, başvuru sayısında 81 il arasında 46’ncı sırada yer alırken Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 il arasında 4’üncü sırada bulundu.

Van’da ocak ayında 28, şubat ayında 27, mart ayında 25, nisan ayında 37, mayıs ayında 28, haziran ayında 30, temmuz ayında 23 ve ağustos ayında 32 marka başvurusu yapıldı. Van’da en fazla marka başvurusu 37 ile nisan ayında, en az başvuru ise 23 ile temmuz ayında gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 ilin toplam marka başvuru sayısı bin 846 oldu. Bölgede en fazla marka başvurusu 444 ile Malatya’da yapıldı. Malatya’yı 329 başvuruyla Elazığ ve 259 başvuruyla Erzurum takip ederken, Van 230 başvuruyla bölge genelinde 4’üncü sırada yer aldı.

Bölgede Van’ın ardından Erzincan’da 114, Ağrı’da 111, Kars’ta 71, Bingöl’de 66, Bitlis’te 64, Muş’ta 48, Iğdır’da 47, Tunceli’de 27, Hakkari’de 22 ve Ardahan’da 14 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde en fazla marka başvurusu 42 bin 994 ile İstanbul’da yapıldı. İstanbul’u 9 bin 552 başvuruyla Ankara ve 6 bin 832 başvuruyla İzmir takip etti. Türkiye genelinde en az marka başvurusu ise 14 ile Ardahan’da gerçekleşirken, Ardahan’ın ardından Hakkari’de 22 ve Bayburt’ta 24 başvuru yapıldı.

Türkiye genelindeki marka başvurularının aylara göre dağılımında ocak ayında 12 bin 196, şubat ayında 12 bin 377, mart ayında 12 bin 161, nisan ayında 14 bin 531, mayıs ayında 11 bin 227, haziran ayında 13 bin 723, temmuz ayında 14 bin 376 ve ağustos ayında 13 bin 777 başvuru kaydedildi.