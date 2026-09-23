Geçmiş eğitim dönemlerinde önemli başarılara imza atan etüt merkezleri her yıl yüzlerce genci hedefledikleri üniversite ve liselere yerleştirerek önemli bir başarı tablosu ortaya koyuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan etüt merkezleriyle, özellikle dershaneye gitme imkanı bulunmayan çok sayıda öğrenci, kaynak kitap desteği, düzenli deneme sınavları ve uzman rehberlik kadrosu sayesinde tıp, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik gibi prestijli fakülteleri kazanarak ailelerinin gururu oluyor.

20 AYRI NOKTADA HİZMET VERECEK

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda; “Kentte büyük takdir toplayan ücretsiz eğitim desteği, yeni dönemde kentin 20 ayrı noktasında bulunan modern merkezlerde gençlere kapılarını açıyor. Sessiz çalışma ortamı, kütüphane ve internet imkanı sunan merkezlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, kendilerine en yakın hizmet noktasına bizzat giderek şahsen başvuruda bulunması gerekiyor. Etüt merkezlerinin konumları ve kayıt şartları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 444 44 65 numaralı iletişim hattı üzerinden iletişim kurabilirler.” denildi.