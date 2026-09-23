Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2026 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine, hanehalkı için 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.