Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle yürütülen “Sertifikalı Tohum Dağıtımı Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeli arpa, buğday, korunga, yonca ve fiğ tohumu desteği sağlandı.

Proje kapsamında 2022 yılında 3 bin 479 çiftçiye 3 bin 236 ton, 2023 yılında 3 bin 815 çiftçiye 3 bin 340 ton, 2025 yılında ise 4 bin 77 çiftçiye 4 bin 746 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtıldığı belirtildi.

2026 yılında ise 2 bin 32 çiftçiye 2 bin 635 ton tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Böylece 4 yılda toplam 13 bin 403 çiftçiye 13 bin 957 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu ulaştırılmış oldu.

VALİ OZAN BALCI, “ÇİFTÇİLERE HAYIRLI OLSUN”

Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çiftçilere yönelik desteğin önemine değindi. Çiftçilerin ülkenin ve Van’ın üretimine önemli katkı sunduğunu ifade eden Balcı, dağıtılan tohumların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

“VAN’DA GÜZEL İŞLER OLUYOR”

Van’da tarım başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Vali Balcı, “Van’ımızda esasında çok güzel işler oluyor. Biliyorsunuz; eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden spora, tarımdan hayvancılığa, kültür turizminden ulaşıma, iletişime, kırsal altyapıya, hayatın ve yaşamın her alanında şehrimizi güzelleştirmek, şehrimizi iyileştirmek, imar etmek, inşa etmek ve şehrimize can veren, kan veren, ruh veren Vanlı hemşerilerimizin huzurlarına, zenginleşmelerine, refahlarına, mutluluklarına, esenliklerine katkı sağlamak için canla başla çalışıyoruz.” dedi.

Çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde, bakanlıkların ve yerel kurumların desteğiyle yürütüldüğünü kaydeden Balcı, “Bu, dördüncü tohum dağıtma törenimiz. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Beni çok mutlu eden bir iş.” şeklinde konuştu.

“TOHUM MİKTARINI 15 BİN TONA TAMAMLARIZ”

Tarım alanındaki çalışmalara da değinen Vali Balcı, “Son 4 yılda dağıtılan tohum miktarı yaklaşık 14 bin tona ulaştı. Tarım Bakanımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Tarım Bakanlığımızın kadrolarına teşekkür ediyorum. Biz bunu 15 bin tona tamamlarız.” ifadelerini kullandı.

Dağıtılan tohumların mali değerine de değinen Vali Balcı, çiftçilerin maliyetin yüzde 25’ini karşıladığını, kalan kısmın ise Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Tarım ve Orman Bakanlığının kaynaklarıyla karşılandığını belirtti. Balcı, “750 milyon liralık, aslında 4 yılda tohumu tam vermiş olacağız. Yüzde 30-40’la verim artıyor. Bu da harika bir iş oldu.” dedi.

ABDULAHAT ARVAS, “ÇİFTÇİLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ”

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da törende yaptığı konuşmada çiftçilere verilen desteklerin önemine dikkat çekti. Çiftçileri önemsediklerini ifade eden Arvas, tarım arazilerinin suyla buluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

İl Başkanı Arvas,“Çiftçilerimizi önemsiyoruz. Tarımlarımızı, arazilerimizi suyla buluşturma gayretimiz var. 10 tane göletimiz yapılıyor. İki tane barajımız, iki tane göletimiz bitti. Yüzde 10 meranın bulunduğu ildeyiz. Tarım ve hayvancılık iliyiz.” diye konuştu.

Tohum desteğinin yüzde 75 oranında sağlandığını belirten Arvas, “Burada yüzde 75’i Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediyemizin, çiftçilerimizin desteğiyle, yüzde 25’i de çiftçilerimizin katkısıyla 600 kamyon tohum dağıtımı var. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Ekelim, biçelim. Katma değer sağlayalım. İş, aş olsun; bereket olsun. Tüm çiftçilerimize başarılar diliyoruz. Allah hayırlı, mübarek etsin.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, vali yardımcıları, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, ilçe tarım ve orman müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.