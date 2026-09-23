Van’da küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekler devam ediyor. Van Valisi Ozan Balcı, çiftçilere yönelik hayvancılık destekleri kapsamında sağlanan imkanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükbaş hayvancılığa yönelik çalışmalara değinen Balcı, Erciş yolu üzerinde bulunan VOTAŞ arazisinde 10 bin dönümlük alanda Düve Üretim Merkezi kurulduğunu söyledi.

Balcı, merkezin Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ve Et Üreticileri Merkez Birliği ile iş birliği içerisinde Valilik tarafından hayata geçirildiğini belirterek, “Erciş yolu üzerinde, VOTAŞ arazisi üzerinde 10 bin dönüm alanda, Tarım Bakanlığımızın desteğiyle, Et Üreticileri Merkez Birliği'yle iş birliği halinde, valiliğimizle beraber Düve Üretim Merkezi'ni kurduk.” dedi.

“ÇİFTÇİLERE 2 YIL ÖDEMESİZ, 7 YIL VADELİ SIFIR FAİZLİ DESTEK”

Düve Üretim Merkezi kapsamında çiftçilere sağlanacak desteklere ilişkin bilgi veren Vali Balcı, Cumhurbaşkanı tarafından geçen yıl büyükbaş hayvancılığa destek yılı ilan edildiğini hatırlattı. Balcı, “Orada da Sayın Cumhurbaşkanımız, büyükbaş hayvancılığa destek yılı ilan etmişti malumunuz, geçen yıl. 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli, sıfır faizli, aşılanmış 15 düve veriyoruz. Buradan hemşehrilerimize, çiftçilerimize de duyuruyorum.” şeklinde konuştu.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurabileceğini belirten Balcı, hedeflerinin 4-5 yıl içerisinde 30-40 bin büyükbaş hayvanı çiftçilerle buluşturmak olduğunu ifade etti.

Vali Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvursunlar. İnşallah hedefimiz orada da 4-5 yıl içerisinde 30-40 bin büyükbaş hayvanı çiftçilerimize dağıtmak. Sadece o değil, aynı zamanda karkas aşılama olduğu için ağırlığını da artırmak. Bizim hayvanların ortalaması 250 civarında. Hedefimiz 350 ile 400 arasına getirmek. Hayvan ırklarında da ıslah sağlayacağız. Bu, çiftçiye büyük bir destek demektir.”

“BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 2 BİN 700 AİLEYE 275 BİN KOYUN VERİLDİ”

Küçükbaş hayvancılığa yönelik desteklerin de sürdüğünü belirten Balcı, Ziraat Bankası, Valilik ve Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliğiyle yürütülen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Küçükbaş Hayvan Projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin 700 aileye 275 bin koyun verildiğini açıkladı.

Projede çiftçilere sağlanan finansman koşullarına dikkat çeken Van Valisi Ozan Balcı, “Yine Ziraat Bankası'yla, valiliğimiz ve Tarım Bakanlığımızın iş birliğiyle ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ Küçükbaş Hayvan Projesi... Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 700 ailemize 275 bin koyun verdik. 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli, sıfır faizli.” dedi.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN PROJESİNDE KREDİ LİMİTİ 2 MİLYON TL”

Küçükbaş hayvan almak isteyen çiftçiler için kredi limitinin 2 milyon TL’ye çıkarıldığını açıklayan Balcı, “Bu projede kredi limitleri 2 milyona çıktı. Bunu da duyuruyorum. Koyun almak isteyen çiftçilerimiz yine İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine ve Ziraat Bankası'na uğrasınlar, başvursunlar.” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ 1 MİLYON KOYUNA ULAŞMAK”

Projeyle birlikte küçükbaş hayvan varlığının artırılmasının hedeflendiğini belirten Balcı, ilk etapta 500 bin koyunun çiftçilere verilmesinin planlandığını söyledi.

Balcı, hedefin daha sonraki süreçte 1 milyon koyuna ulaşmak olduğunu ifade ederek, “Hedefimiz inşallah ilk planda 500 bin koyun vermek çiftçilerimize, sSonra da 1 milyona çıkarmak.” şeklinde konuştu.