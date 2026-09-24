Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinin en yoğun noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi ve diğer ana arterlerde gece saatlerinde seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı.

Özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde cadde ve kaldırımların daha düzenli kullanılması amacıyla çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi’nde de çalışma yapan ekipler, kaldırım ve yaya geçiş alanlarında satış yapan seyyar satıcılara gerekli uyarılarda bulundu. Ancak yapılan uyarıların ardından vatandaşların geçişini zorlaştıran ve ortak kullanım alanlarını işgal eden seyyarlara müdahale edilerek kurdukları tezgahlar bulundukları yerlerden kaldırıldı.

Cadde boyunca farklı noktalarda faaliyet gösteren seyyar satıcılara yönelik gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdüren ekiplerin, vatandaşların kaldırımları daha rahat ve güvenli kullanabilmesi, cadde üzerindeki düzensiz görüntünün önüne geçilmesi ve ortak kullanım alanlarının korunmasını sağladığı aktarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin, kent genelinde seyyar satış ve kaldırım işgallerinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceği de kaydedildi.