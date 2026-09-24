Van’da Eylül ayının son günlerinde de havalar mevsim normallerinde seyrederken, önümüzdeki günlerde yağış ihtimali gözüktü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Cumartesi günü bazı ilçelerde yağış öngörülürken, 28 Eylül pazartesi günü de tüm kentte gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki 5 gün Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;
İPEKYOLU:
25 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
TUŞBA:
25 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
EDREMİT:
25 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
BAHÇESARAY:
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Çok bulutlu
BAŞKALE:
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Çok bulutlu
ÇALDIRAN:
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK:
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Çok bulutlu
ERCİŞ:
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ:
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Çok bulutlu
GÜRPINAR:
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE:
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP:
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY:
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı