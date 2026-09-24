Van’da Eylül ayının son günlerinde de havalar mevsim normallerinde seyrederken, önümüzdeki günlerde yağış ihtimali gözüktü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Cumartesi günü bazı ilçelerde yağış öngörülürken, 28 Eylül pazartesi günü de tüm kentte gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki 5 gün Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;

İPEKYOLU:

25 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

TUŞBA:

25 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

EDREMİT:

25 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

BAHÇESARAY:

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Çok bulutlu

BAŞKALE:

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Çok bulutlu

ÇALDIRAN:

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK:

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Çok bulutlu

ERCİŞ:

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ:

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Çok bulutlu

GÜRPINAR:

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE:

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP:

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY:

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

26 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

