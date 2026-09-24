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İl Jandarma Komutanı Vanlı, gazilerle bir araya geldi

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Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Ozan Balcı’nın da çalışmaları yerinde ziyaret ederek bilgi aldığı belirtildi.

Alanda sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla birlikte ziyaretçilerin rahatça gezebileceği yürüyüş yolları, bölge tarihine ışık tutacak müze ve alan aydınlatma çalışmaları da hızla tamamlanıyor. Yürütülen projeyle tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Gevaş ilçesindeki 50 dönümlük arazide yürütülen çalışmalarda, mezar taşlarının üzerinde yer alan eşsiz yazılar ve geleneksel motifleriyle dikkat çeken tarihi taşlar titizlikle restore edilerek temizlikleri gerçekleştiriliyor.

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