AK Parti Van Gençlik Kolları tarafından düzenlenen GölFest’in ikincisi, Van Gebze Su Sporları Merkezi’nde başladı. Festival kapsamında Van Gölü’nde çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor.

Festivalde AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman konuşma yaptı. Konuşmalarda gençlik faaliyetleri, Van’ın turizm ve yatırım potansiyeli ile Terörsüz Türkiye süreci öne çıkarıldı.

GÜLTEPE: ETKİNLİĞİMİZ, HER YIL DAHA GENİŞ KATILIMLA DEVAM EDİYOR

Programda ilk konuşmayı yapan AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, GölFest’in ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, festival kapsamında gençlerin su sporlarıyla buluştuğunu söyledi.

Festival kapsamında kano, yüzme ve çeşitli spor faaliyetlerinin yanı sıra konserlerin de düzenleneceğini ifade eden Gültepe, “Birçok medeniyete ve uygarlığa başkentlik yapmış, ülkemizin nadide şehirlerinden biri olan Van’ımızda sizleri ağırlamanın büyük mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz.

Bugün AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı olarak, AK Gençlik olarak GölFest organizasyonumuzun ikincisini gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin denizle buluştuğu, su sporlarının yapıldığı ve konserlerin düzenlendiği etkinliğimiz, her yıl daha geniş katılımla devam ediyor. Kano, yüzme ve birçok spor faaliyetinin gerçekleştirildiği GölFest’te Van gençliği bugün Van Gölü’nün mavi sularıyla buluşuyor. AK Gençlik olarak liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde, partimizin programı çerçevesinde Van merkez ve 12 ilçemizde çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 81 il içerisinde yeni üye çalışmaları ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinde birçok kez ilk üç içerisinde yer aldık.” diye konuştu.

ARVAS: BUGÜN YAYLALARDA KUŞ SESLERİ VAR

Ardından konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, GölFest’in gençlere, teşkilatlara ve gençlik kollarına hayırlı olmasını diledi.

Arvas, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, son iki yılda ülkede heyecan ve umut olduğunu belirterek, “Terörsüz Türkiye sürecinde Allah’a hamd olsun, son iki yıldır ülkemizde heyecan ve umut var. Gençlerimizin artık cenaze haberleriyle, ölüm haberleriyle karşı karşıya kalmadığı bir döneme giriyoruz. İnşallah bütün terör örgütleri, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihin çöplüğüne gömülecektir.

Terörün ülkemize verdiği zarar milyarlarca dolarla ifade ediliyor. Yüz binlerce insanımızın hayatına mal olan, bölgemizi adeta barut fıçısına dönüştüren çatışmaların yerini bugün yaylalarımızda kuş sesleri alıyor. Hiçbir taviz vermeden teröre silah bıraktıran irade, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin ortaya koyduğu iradedir. Herhangi bir pazarlık, şart veya kayıt olmadan terör örgütlerinin kendini feshetmesi, 24 yıllık AK Parti iktidarının azimle ve kararlılıkla attığı adımların sonucudur.” şeklinde konuştu.

KAYATÜRK: BİZ BÜTÜN BU HİZMETLERİ VAN HALKI, İNSANIMIZ VE GENÇLERİMİZ İÇİN YAPIYORUZ

Arvas’ın ardından konuşan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise GölFest’in düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

AK Parti hükümetinin Van’a yaptığı hizmetlerin Van halkı ve gençler için olduğunu, gençlerin de bu hizmetlere sahip çıkması gerektiğini söyleyen Kayatürk, “Biz bütün bu hizmetleri, insanımız ve gençlerimiz için yapıyoruz. Gençlerimizin de bu hizmetlere sahip çıkması gerekiyor.

Bununla beraber bölge gençliğinin ve bölge insanının büyük mağduriyet yaşadığı terör dönemini de hamdolsun bitiriyoruz. Burada Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman da bulunuyor. Kendisinin bu konuda en başından beri çok büyük emekleri var. Biz gençlerimizi huzur, kardeşlik ve demokrasiyle buluşturmak için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

Gençlerimizin bu huzura, kardeşliğe ve demokrasiye sahip çıkmaları gerektiğine inanıyoruz. Van, Türkiye’nin en genç illerinden biri, yaş ortalaması 23 civarında. Birkaç yıl önce bu oran 19 civarındaydı. Cumhurbaşkanımızın da sıkça ifade ettiği şekilde, gençlerimizin daha hızlı bir şekilde evlenmesi ve çocuk sahibi olması, ülkemizin yaşlanmasının önüne geçilmesi gerekiyor, bu konudaki çabalara da destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

YAYMAN: GENÇLERİMİZ BU ÜLKENİN YARINLARININ TEMİNATIDIR

Son olarak konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, GölFest’in yalnızca Van için değil, bölge için de anlamlı olduğunu söyledi.

Festivale ilişkin değerlendirmede bulunan Yayman, Vanlıların suyu Van Denizi olarak adlandırdığını belirterek, “Bu festivalin yapılması dahi Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin en büyük ispatıdır. Bugün çok şükür hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi düşünceden, hangi fikirden, hangi siyasi partiden olursa olsun herkes burada bu festivalde eğlenmek, hoşça vakit geçirmek ve kendi aralarındaki dayanışmayı artırmak istiyor.

Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi sürecinin sonucu nedir derseniz, ben derim ki Van GölFest’tir ve burada bulunan gençlerdir. Biz de daima gençlerimizin yanındayız. Gençlerimiz geleceğimizdir, gençlerimiz bu ülkenin yarınlarının teminatıdır. Onun için gençlerimize daha fazla değer vermemiz, daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Birkaç rakamı hatırlatmak isterim, Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lisede yaklaşık 20 milyon genç var.

Bu, pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha büyük bir sayı. Danimarka’nın nüfusu yaklaşık 5 milyon, Portekiz ve Yunanistan’ın yaklaşık 10 milyon, Hollanda’nın ise yaklaşık 18 milyon. Türkiye’deki genç nüfusun büyüklüğü, ülkemizin gücünü ve geleceğinin teminatını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Gençlere daha fazla değer verilmesi gerektiğini belirten Yayman, hükümet ve Cumhur İttifakı olarak gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

“ARTIK TÜRKİYE’DE PARADİGMA DEĞİŞTİ, HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Yayman, konuşmasını şöyle tamamladı;

“Bölgede silah sesleri sustuğunda; çocuk sesleri, gençlik sesleri, futbol, voleybol, basketbol, jimnastik ve su sporları gündeme geldiğinde Türkiye başka bir boyuta geçmiş olacaktır. Şunu açıklıkla söyleyeyim: Artık Türkiye’de paradigma değişti, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, ülkedeki işbirlikçiler ve emperyalistler dahil olmak üzere hangi planı yaparlarsa yapsınlar, aziz milletimiz bütün bu planları bozacaktır.”

GÖLFEST’TE RENKLİ ETKİNLİKLER

Yapılan konuşmaların ardından GölFest kapsamında birçok renkli etkinlik gerçekleştirildi. Van Gölü’nde gerçekleştirilen etkinliklerle gençler keyifli vakit geçiriyor.

GölFest’in ikinci günü olan yarın da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ayrıca sanatçı Sinan Akçıl konser verecek.