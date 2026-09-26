Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Van’da gerçekleştirdiği iki günlük çalışma kapsamında yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Kaya, Van'da gördükleri en büyük sorunların işsizlik ve yoksulluk olduğunu belirterek, Van’ın 10-15 yıl önceki sorunlarının büyük ölçüde devam ettiğini ifade etti.

Van Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ettiklerini belirten Kaya, beş etaptan oluşan ve 180 fabrikanın çalışmasının hedeflendiği OSB'de çok daha az işletmenin faaliyet gösterdiğini söyledi. Bu işletmelerin yaklaşık yarısının çağrı merkezi olarak hizmet verdiğini aktaran Kaya, OSB'nin mevcut durumda yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağladığını, bunun da yaklaşık yarısının çağrı merkezlerinde çalışanlardan oluştuğunu dile getirdi.

“OSB'NİN BUGÜN DEPO MANTIĞIYLA KULLANILMASI ÜZÜCÜ BİR DURUM”

OSB'nin aktif hale gelmesi halinde 30 bin kişilik istihdam potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Kaya, “OSB'de 30 bin kişi çalışıyor olsa Van'ın çehresi değişir, işsizlik sorunu azalır, Van göç vermez ve insanlar doğdukları yerde geçimlerini sağlayabilir. 1996 yılında temeli atılan, 2001 yılında açılan Van OSB'nin bugün depo mantığıyla ve farklı amaçlarla kullanılması üzücü bir durum. Van aynı zamanda bir turizm şehri, doğru bir planlamayla turizm alanında Van için farklı bir çerçeve oluşturulabilir. Ancak bugün otellerdeki doluluk oranının yüzde 35 civarında olduğunu görüyoruz. İranlı ziyaretçiler olmasa bu oranın yüzde 15-20 seviyelerine düşebileceği ifade ediliyor. Turizm şehri olan Van açısından bu durumun da değerlendirilmesi gerekiyor. Hayvancılık da Van için önemli bir alan, STK'larla yaptığımız görüşmelerde, küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olarak bilinen Van'da hayvan varlığının 15 yıl öncesine göre azaldığını gördük.” dedi.

“YETERLİ İŞ İMKANLARI OLUŞTURULAMIYOR”

Kaya, Van'ın turizm potansiyeline de değinerek otellerdeki doluluk oranının yüzde 35 civarında olduğunu, İranlı ziyaretçilerin bulunmaması halinde bu oranın yüzde 15-20 seviyelerine düşebileceğinin ifade edildiğini belirtti.

Merkez ilçelerde nüfus artışı yaşanmasına rağmen köylerden ve diğer ilçelerden merkeze gelenlere yeterli iş alanı oluşturulamadığını söyleyen Kaya, “Merkeze uzak ilçelerde insanların köylerden uzaklaşmaya ve nüfusun azalmaya başladığını gördük. Yaklaşık yüzde 20 oranında göç yaşandığını gördük. Merkez ilçelerde nüfus artarken köylerden ve diğer ilçelerden merkeze gelen insanlara yeterli iş alanı oluşturulamadığı için yaşadıkları sorunlar şehir merkezine taşınıyor. Van'ın bütün sorunlarını yakından takip etmekle sorumluyum. Bundan sonra da bunu göreceksiniz. Milli Görüş Hareketi açısından Van'ın önemli bir yeri var. Geçmişte iktidar dönemlerimizde yapılan çalışmaları ve kurulan fabrikaları sizler de biliyorsunuz. Bugün bir tek şeker fabrikası ayakta kalırken diğer fabrikaların nasıl elden çıkarıldığını da biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINA YÖNELİK BEKLENTİ VAR”

Van'ın ulaşım ve imar sorunlarına da değinen Kaya, “15 yıl önce çevre yolu meselesini konuşuyorduk, bugün hala çevre yolunun nasıl çözüleceğini konuşuyoruz. İnsanların bu konuda beklentisi devam ediyor, Gevaş ve Erciş'te sınırlı da olsa hayvancılık devam ediyor. Ancak burada da tarımda çalışanların yaş ortalamasının giderek arttığını, yaklaşık 60'a ulaştığını gördük. Bunun sürdürülebilir olmadığını ifade etmek istiyorum. Van gibi önemli bir ilde merkezdeki bir noktaya ulaşabilmek için 20 dakika, yarım saat, hatta 40 dakika trafikte kalmak ciddi bir sorun. İmar problemi de devam ediyor, 15 yıl önce bir deprem yaşadık. Ancak görüştüğümüz vatandaşlar hala hasarlı binalardan ve kat yüksekliklerinden söz ediyor. Bu sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasına yönelik beklenti var.”

İran'la ilişkilerin de Van açısından önemli olduğunu belirten Kaya, İran'ın nüfusu, sınır komşuluğu ve Van'la ticari ilişkileri nedeniyle iki ülke arasındaki ticari ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

“SÜRECİN SAĞLIKLI BİR ZEMİNDE İLERLEMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ”

Açıklamalarında “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Kaya, bölgenin bu sorundan uzun yıllar boyunca acı çektiğini söyleyerek şunları söyledi:

“Bu bölge bu sorundan çok acı çekti, bu acının ortadan kalkması ve meselenin ülke gündeminden tamamen çıkması adına Saadet Partisi olarak konu gündeme geldiği andan itibaren, geçmişte bize yöneltilen iftira ve hakaretlere aldırmadan, insanımızın ve memleketimizin bu sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin sorusuna cevap aradık. Komisyona üye verdik, son çerçeve yasa olarak bilinen yasaya da dokuz milletvekilimizin tamamı evet diyerek başlangıç noktasında yapılabilecekleri yapmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte endişelerimiz ve kaygılarımız olabilir, ancak bu kaygılara rağmen sürecin sağlıklı bir zeminde ilerlemesi için üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz.”

Kaya, süreçle ilgili endişe ve kaygıların bulunabileceğini ancak sürecin sağlıklı bir zeminde ilerlemesi için çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.