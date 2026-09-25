Van’da yeni hafta yağmurlu bir günle başlayacak. Meteoroloji verilerine göre hafta sonunu parçalı bulutlu geçirecek olan Van’da 28 Eylül pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi günü öngörülen yağmurun ardından Salı günü kentte parçalı bulutlu bir hava görülecek ardından Çarşamba günü yeniden gök gürültülü sağanak yağış olacak.

Van’da yağmurlu havalarla birlikte hava sıcaklıklarında da birkaç derecelik düşüş olması bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu şu şekilde;

İPEKYOLU:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

TUŞBA:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

EDREMİT:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAHÇESARAY:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAŞKALE:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇALDIRAN:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ERCİŞ:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜRPINAR:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu

30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı