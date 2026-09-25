Van’da yeni hafta yağmurlu bir günle başlayacak. Meteoroloji verilerine göre hafta sonunu parçalı bulutlu geçirecek olan Van’da 28 Eylül pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi günü öngörülen yağmurun ardından Salı günü kentte parçalı bulutlu bir hava görülecek ardından Çarşamba günü yeniden gök gürültülü sağanak yağış olacak.
Van’da yağmurlu havalarla birlikte hava sıcaklıklarında da birkaç derecelik düşüş olması bekleniyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu şu şekilde;
İPEKYOLU:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
TUŞBA:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
EDREMİT:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAHÇESARAY:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAŞKALE:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇALDIRAN:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ERCİŞ:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜRPINAR:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY:
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Eylül Salı: Parçalı bulutlu
30 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı