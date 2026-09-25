Van’da eğitim sektörüne getirdiği yenilikçi solukla dikkatleri üzerine çeken İVA Koleji (İlkeli Vizyoner Adım Koleji) şehrin eğitim vizyonunu değiştiriyor. Gücünü köklü bir geçmişten alan ve nesiller boyu bu mesleğe emek vermiş eğitimci kökenli bir aile geleneğini sürdüren İVA Koleji, tecrübeli öğretmen kadrosu, yenilikçi eğitim modelleriyle kentin en güçlü eğitim yatırımına imza attı.

Eğitim kalitesinin bir kentin geleceğine yapılabilecek en kutsal yatırım olduğu belirten İVA Koleji Kurucularından Gülen Deniz DERİN, İVA Koleji’nin sunduğu ayrıcalıklar ve elde ettiği başarıları şu sözlerle ifade etti:

Eğitimin ilk ve en kritik basamağı olan okul öncesi dönemde İVA Koleji, çocuklara sadece bir bakım veya oyun alanı değil, dünyayı keşfedecekleri Van'ın eşsiz tasarımlı anaokulu ve en iyi eğitim modelini sunuyor. İVA Anaokulu çatısı altında; 3, 4 ve 5 yaş gruplarına özel olarak estetik ve fonksiyonel detaylarla tasarlanmış modern dersliklerde, her çocuğun kendini güvende, değerli ve mutlu hissedeceği bir öğrenme iklimi oluşturuluyor. Çocukların doğal merak duygusunu ve keşfetme arzusunu tetikleyen bu benzersiz mimari ve pedagojik model, uzman rehberlik servisi desteğiyle birleşerek minik adımları büyük keşiflere dönüştürüyor.

Çift Öğretmen Sistemi Ve İki Aşamalı Dil Eğitimi

İVA Koleji’ni farklı kılan en büyük özelliklerden biri, akademik kadrosunun gücü ve uyguladığı modern eğitim metodolojisidir. Özellikle ortaokul kademesinde birçok branş dersi, verimliliği en üst düzeye çıkaran çift öğretmen sistemi ile işleniyor.

Birebir takip sağlayan bu sistemin yanı sıra okulda dünya standartlarında bir dil programı uygulanıyor. Öğrencilerin küresel vizyon kazanmasını sağlayan iki aşamalı dil eğitimi modelinde; İngilizce dersleri de çift öğretmen sistemiyle desteklenirken, bu güçlü temelin ikinci aşaması olarak öğrencilere nitelikli bir Almanca eğitimi sunuluyor.

Kitlesel Lgs Başarıları İle Hedefe Doğru

Güçlü akademik kadrosuna da vurgu yapan Derin “Bireysel takip sistemi ve başarı odaklı eğitim anlayışıyla İVA Ortaokulu öğrencileri, ortaokul kademesinde kitlesel LGS başarılarına imza atıyor. LGS yolunda rekor puanlar elde eden öğrenciler, her yıl Türkiye'nin en seçkin nitelikli liselerine yerleşerek okulun eğitim kalitesini taçlandırıyor” dedi.

Matematikte Ulusal Deha: Kanguru Matematik Türkiye Derecesi!

İVA Koleji Uluslararası düzeyde milyonlarca öğrencinin katıldığı, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini ölçen dünyanın en prestijli matematik organizasyonlarından Kanguru Matematik yarışmasında büyük bir başarıya daha imza attı. Öğrencilerinin üstün analitik zekası ve problem çözme yetenekleriyle Kanguru Matematik yarışmasında elde edilen Türkiye derecesi, okulun sadece dil ve sosyal bilimlerde değil, pozitif bilimlerde de Türkiye’nin en zirvesinde yer aldığını bir kez daha kanıtladı.

Uluslararası Arenada Tarihi Başarı: Owlypia Dünya Birinciliği!

İVA Koleji ayrıca Genç beyinlerin entelektüel merakını, eleştirel düşünme ve İngilizce dil becerilerini küresel ölçekte sınayan dünya çapındaki en prestijli organizasyonlardan Owlypia yarışmasında da Dünya Birinciliği elde etti.

Van’ın İlk Vex Atölyesi Ve Robotik Kodlamada Öncü Adımlar

Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Derin “Van’da bir ilke imza atarak şehrimizin ilk VEX atölyesini kurduk. Robotik kodlama alanında öğrencilerin geliştirdiği inovatif projeler ve ortaya koyduğu harika işler ile koleji bölgedeki teknoloji eğitiminin merkezi haline getirdik” dedi.

Sporda, Sanatta Ve Akademide Van Dereceleri

İVA Koleji öğrencileri, okuma yarışmaları, futbol turnuvaları ve yüzme şampiyonalarında Van genelinde elde ettiği derecelerle de adından sıkça söz ettiriyor. Çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimi için kurulan nitelikli kulüpler ve bireysel ders imkanları sayesinde öğrenciler; resim, müzik, beden eğitimi, drama, akıl ve zekâ oyunları ile satranç alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde geleceğe hazırlanıyor.

Hemşire Ve Diyetisyen Barındıran Tek Okul

Van’da eğitim kalitesinin yanı sıra öğrenci sağlığı ve gelişimine de en üst düzeyde değer veren Van İVA Koleji, şehrin sağlık ve beslenme alanında tam zamanlı uzman hemşire ve profesyonel diyetisyeni kadrosunda bulunduran tek okulu olma unvanını taşıyor.

Eğitimci Ailenin Tecrübesi Ve Dev Yatırım Bir Arada

İVA Koleji Kurucularından Ali Vefa Tekin ise aile kökenlerinden gelen eğitim aşkını şu sözlerle ifade etti."Bizler bu mukaddes mesleğin içine doğmuş, eğitimin bir toplumun kaderini nasıl değiştirebileceğine bizzat tanıklık etmiş bir gelenekten geliyoruz. Ailemizden devraldığımız bu bayrağı, bugün evlatlarımızla birlikte çok daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz.

Van için, bölgemiz için büyük bir yatırım yaparak hayata geçirdiğimiz kampüsümüz, üstün ve eksiksiz fiziksel şartları, modern derslikleri ve geniş sosyal alanlarıyla dünya standartlarında bir eğitim ortamı sunuyor. Bizlere güvenen velilerimize, gecesini gündüzüne katan kıymetli öğretmenlerimize, dünya birinciliği, LGS şampiyonlukları ve Türkiye dereceleriyle bizleri her alanda gururlandıran öğrencilerimize teşekkür ederiz. Van’ın evlatlarına layık oldukları geleceği hazırlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.