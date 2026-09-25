AK Parti Van Gençlik Kolları tarafından düzenlenecek olan GölFest, 26-27 Eylül Cumartesi günü Van Gebze Su Sporları Merkezi’nde başlayacak ve Pazar günü de devam edecek.

“Kano Hazır, Van Gölü Hazır!” sloganıyla duyurulan festival programında gençlik, spor, yetenek, rekabet ve eğlence temalı etkinliklere yer verilecek.

GölFest’in ilk günü kano ve su sporları etkinlikleri ile başlayacak, festival kapsamında iki gün boyunca saat 10.30 ile 17.00 arasında kano, su sporları, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Programın açılışını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yapacak.

Festivalin ikinci gününde ise AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş Van’a gelecek.

Festival kapsamında 27 Eylül Pazar günü ise sanatçı Sinan Akçıl Van’da sahne alacak. Van Gebze Su Sporları Merkezi’nde düzenlenecek konser saat 17.00’de başlayacak.