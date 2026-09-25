Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yükselişler akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerinin sık sık değişmesine neden oluyor.

MOTORİNE 2,60 LİRA ZAM

25 Eylül Cuma günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 2,60 lira zam uygulandı.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 93.30 lira, Ankara'da 94.60 lira, İzmir'de 94.90 lira, doğu illerinde ise 96.30 lira seviyelerine yükseldi.

KADEMELİ ÖTV UYGULANIYOR

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçildi.

Eşel mobil sistemi dışına çıkarılan motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı ağustos ayında sıfır olarak uygulanırken sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek.

Dolayısıyla ÖTV olarak eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak.

Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.