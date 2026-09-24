Motorin fiyatlarındaki artış yakından takip ediliyor.

ABD-İran arasında yaşanan karşılıklı çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Dün motorine 5 lira 57 kuruş oranında indirim yapıldı.

Ancak gelen yeni bilgiye göre, motorine bu kez zam yapılacak.

Belirsizliklerin artması petrol fiyatları üzerinde etkili oldu.

Petrol dün yükselişe geçse de bugün gerileme gösterdi.

MOTORİN FİYATLARI ARTIYOR

Motorin fiyatları ise petroldeki dalgalanmadan etkilendi.

Motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,55 lira artış yapılması bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK

Motorinin litresi İstanbul'da 93,45 liraya, Ankara'da 94,55 liraya, İzmir'de 94,85 liraya, doğu illerinde ise 96,25 liraya yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.