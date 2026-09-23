ABD ve İran arasındaki temaslarda olumlu havanın oluşması, petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi.

Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin grubundaysa fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.