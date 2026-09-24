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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 24 Eylül tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 4 Ekim tarihinde uygulanacak KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "4 Ekim tarihinde uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı’na katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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