Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda üniversitelere yerleşen ancak kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen ya da kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteğiyle ilişiğini kesen adaylara ilişkin düzenlemeyi üniversitelere iletti.

YENİDEN ÖĞRENİME BAŞLAMA İMKANI

YÖK’ten yapılan açıklamada, 9 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14’üncü maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Geçici 85’inci maddenin eklendiği belirtildi.

Düzenlemeyle belirli şartları taşıyan öğrencilere yeniden öğrenime başlama imkanı getirildiği aktarıldı.

HAKTAN 2026-2027’DE YARARLANABİLECEKLER

Bu kapsamda 2026 YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ancak kayıt yaptıramayan veya kayıt işlemlerinin ardından kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesen adayların, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlama hakkından yararlanabileceği bildirildi.

YÖK, söz konusu kararı uygulamaya ilişkin üniversitelere gönderdi.