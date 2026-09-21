Aile yapısını korumak, evlilik ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmek ile nüfus politikalarını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe konulan ve 2026–2035 yıllarını kapsayan "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Annemle Kütüphanedeyim" buluşmaları, ilçedeki anne ve çocukları üretken bir çatı altında bir araya getiriyor.

Kütüphaneyi yalnızca sessiz bir okuma alanı olmaktan çıkarıp çok yönlü bir öğrenme ve yaşam merkezine dönüştüren program kapsamında minikler; yaş gruplarına uygun masal saatleri ve etkileşimli okuma çemberleriyle kitapların dünyasına adım atıyor. Birbirinden renkli etkinliklerle farklılıkların zenginliğini ve öz farkındalığı kavrayan çocuklar, okuma sonrası düzenlenen boyama çalışmalarıyla ince motor ve duyusal becerilerini geliştiriyor.

Eş zamanlı olarak kütüphanede ağırlanan anneler ise el emeği üretim atölyelerinde buluşuyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen atölyelerde ahşap anahtarlık süsleme ve buzdolabı magneti tasarlama gibi el becerisi çalışmaları yapan anneler, hem keyifle sosyalleşme fırsatı buluyor hem de çocuklarıyla birlikte kütüphane ortamında kaliteli vakit geçiriyor.

Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Müdürü Miras Kızılkaya, "Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanesi olarak temel gayemiz, burayı sadece kitapların okunduğu bir alan değil, ailelerimizin birlikte ürettiği, öğrendiği ve kaliteli vakit geçirdiği yaşayan bir bilgi merkezine dönüştürmeye çalışmaktır.

Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen ‘Aile ve Nüfus 10 Yıllık Vizyonu' doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ‘Annemle Kütüphanedeyim' etkinliğimizde miniklerimiz masalların sihirli dünyasından keşfe çıkarken, annelerimiz de el emeği atölyelerimizde keyifle üretiyor. Hem güçlü aile yapısını desteklemek, hem de çocuklarımıza erken yaşta okuma sevgisi aşılamak adına tüm anne ve yavrularımızı bu sıcak yuvaya davet ediyoruz" dedi.