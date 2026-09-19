Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açıldı.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatiller de takvimde yerini aldı.

BİRİNCİ DÖNEM 22 OCAK'TA SONA ERİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi çalışma takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma'ya kadar sürecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül'de başlamış, uyum eğitimleri 7-11 Eylül'de yapılmıştı.

Ara tatil uygulamasının geleceği ise tartışma konusu oldu.

'ARA TATİL' KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuk CNN Türk'te Hasan Çelik'in sunduğu özel yayında; konuya bir açıklık getirdi.

Bakan Tekin, yasal olarak öğrencilerin 180 iş günü okula gitmesi, öğretmenlerin ise iki ay tatil yapması gerektiğini; 29 Ekim, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ile Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin takvimi sıkıştırdığını belirtti.

Son iki yılda bayramların ara tatil dönemine denk geldiğini aktaran Tekin, bu yıl da Mart ara tatilinin Ramazan Bayramı ile örtüştüğünü hatırlattı.

"YIL İÇERİSİNDE CİDDİ MİKTARDA TATİL VAR"

Bakan Tekin şu sözleri kullandı:

"Ara tatil ile ilgili bizim rahatsızlığımız şuydu; yasal mevzuata göre öğrenciler 180 iş günü okula gitmek zorunda, öğrenmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda.

Yıl içerisinde bizim 29 Ekim, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Ramazan-Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda tatil var.

"TATİLERİ YERLEŞTİRDİĞİMİZ SÜRECE ARA TATİL UYGULAMASI DEVAM EDECEK"

Bunların hepsini birleştirince 180 iş günü ve 2 ay tatili takvime sıkıştıramıyoruz. 2 yıldır bayramlar tam ara tatil zaman aralığına denk düştüğü için şu an o şeyi Ramazan Bayramı ile kapatıyoruz.

Yerleştirdiğimiz sürece problem yok ama yerleştiremeyince bu ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz."

KASIM ARA TATİLİ: 16-20 KASIM 2026

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi başlayacak, 20 Kasım 2026 Cuma sona erecek.

Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi’den 22 Kasım Pazar’a kadar okula gitmeyecek; dersler 23 Kasım Pazartesi yeniden başlayacak.

YARIYIL TATİLİ: 25 OCAK-5 ŞUBAT 2027

Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma kapanacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi başlayıp 5 Şubat Cuma bitecek. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi açılacak.

MART ARA TATİLİ: 8-12 MART 2027

İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi başlayacak, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek. Bu hafta 2027 Ramazan Bayramı ile çakışıyor (bayram 9-11 Mart).

Dersler 15 Mart Pazartesi devam edecek.

Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma sona erecek; öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran’da yapılacak.

ÖZET TAKVİM

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026

Dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Dönem sonu: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak – 5 Şubat 2027

Dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

Dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Yıl sonu: 25 Haziran 2027