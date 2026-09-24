Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürerken; ABD ve İran arasındaki olumlu görüşmeler petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi.

Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL indirim yapıldı.

Benzin grubundaysa fiyat değişmedi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.