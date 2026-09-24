Van Atatürk Şehir Stadı’nda yıkım çalışmaları sürüyor. Statta tribünlerin söküm işlemleri tamamlanırken, yıkım çalışmalarının 7-10 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda başlatılan yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2011 yılında meydana gelen Van Depremi’nde hasar gören ve daha sonra gerçekleştirilen güçlendirme ve düzenleme çalışmalarıyla kullanılmaya devam edilen stat, Temmuz ayında vatandaşların kullanımına kapatılmıştı.

Vanlıların hafızasında önemli bir yere sahip olan ve uzun yıllar kentin futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Van Atatürk Şehir Stadı’nda yıkım sürecinde sona yaklaşılıyor.

Yıkım kararının alınmasının ardından ihale süreci tamamlanırken, statta yıkım çalışmalarına Ağustos ayının sonlarına doğru başlandı. Çalışmaların yaklaşık bir buçuk ay içerisinde tamamlanması planlanırken, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

“BİR HAFTA, 10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK”

Wanhaber’e konuşan yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Cengiz İcat, statta tribünlerin söküm çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İcat, stadın genelindeki söküm işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, “Stadın genel anlamında söküm işlemleri tamamlandı. Bir hafta, 10 gün içinde tamamen yıkım işlemleri de tamamlanmış olacak.” dedi.

YENİ STADYUM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Van Atatürk Şehir Stadı’nın yıkımının tamamlanmasının ardından yeni stadyum projesi kapsamında çalışmaların başlatılması planlanıyor.