Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde ocak-ağustos döneminde toplam 6 bin 732 patent başvurusu yapıldı. Van’dan aynı dönemde 22 patent başvurusu yapılırken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla başvuru 144 ile Elazığ’dan geldi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde ocak – ağustos döneminde toplam 6 bin 732 patent başvurusu gerçekleştirildi. İller arasında en fazla patent başvurusu 2 bin 349 ile İstanbul’dan yapıldı.

Artvin, Bayburt ve Bartın ise patent başvurusu yapılmayan iller oldu, söz konusu üç ilde dönem boyunca patent başvurusu sayısı sıfır olarak kaydedildi.

Van’da ise yılın ilk 8 ayında toplam 22 patent başvurusu yapıldı. Van’da ocak ayında 4, şubat ayında 6, mart ayında 2, nisan ayında 3, mayıs ayında 1, haziran ayında 1, temmuz ayında 2 ve ağustos ayında 3 patent başvurusu gerçekleştirildi.

DOĞU ANADOLU’DA ELAZIĞ İLK SIRADA

Doğu Anadolu Bölgesi illerinin patent başvuru sayılarına bakıldığında en fazla başvuru 144 ile Elazığ’da yapıldı. Elazığ’ı 56 başvuruyla Erzurum, 34 başvuruyla Malatya ve 22 başvuruyla Van takip etti. Van Türkiye genelinde de patent başvuru sayısına göre 34. sırada yer aldı.

Bölgede Muş’tan 5, Bitlis, Erzincan, Hakkâri ve Tunceli’den 4’er, Ağrı’dan 3, Ardahan, Bingöl, Iğdır ve Kars’tan ise 2’şer patent başvurusu yapıldı.