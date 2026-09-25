Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Eylül ile biten haftada 4 milyar 319 milyon dolar azalarak, 174 milyar 405 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 5 milyar 636 milyon dolarlık azalışla 68 milyar 444 milyon dolardan 62 milyar 808 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Eylül haftasında 1 milyar 317 milyon dolar artarak 110 milyar 280 milyon dolardan 111 milyar 597 milyon dolara yükseldi.