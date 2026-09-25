Hükümetin dar gelirli kesimlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için düğmeye bastı. İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında başvuru süresi bugün sona eriyor. Öte yandan Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak da adlandırılan gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya geçirilecek olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için geri sayım başladı.

KİRALIK SOSYAL KONUTTA SON GÜN

İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında başvuru süresi bugün sona eriyor. 15 bin konuttan oluşan projenin ilk etabında bin 71 konut bulunuyor. Aylık kirası 10 bin liradan başlayan evlerde oturmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.

12 İLÇEDE 1.071 KONUT

Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konut kiralanacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

12 AY KİRA ARTIŞI YOK

Konutlar ekim ayında teslim edilecek. Kira bedeli 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda 18 bin liradan başlayacak. Kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.

3 YIL AŞILAMAYACAK

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

VATANDAŞLIK MAAŞINDA YASAL ADIM ATILIYOR

Emekliler başta olmak üzere düşük gelirlileri yakından ilgilendiren GETAD'ta gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek, destekler il ve ilçe düzeyinde tek tek belirlenecek. Edinilen bilgiye göre, 2027 bütçesinin Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından GETAD'a ilişkin bütçe planlaması yapılarak ihtiyaç olması durumunda yasal düzenleme için adım atılacak. GETAD, 2027 yılında uygulamaya girecek.

GELİR EŞİĞİ BELİRLENECEK

Dar gelirli ailelere dönük olarak hayata geçirilecek yeni bir sosyal destek modelini içeren Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile geliri belirli bir eşiğin altında olan hanelere gıda, kira ve ısınma gibi yardımlar yapılacak. En düşük emekli aylığı tartışmalarını da sona erdirmesi beklenen GETAD ile sosyal destek mekanizması yeniden şekillenecek. Mevcut sosyal yardım sisteminin, aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması öngörülüyor. Ekonomi yönetimi, üzerinde çalışmaların sürdüğü GETAD sistemini sosyal yardım alanında yapısal bir reform olarak değerlendiriyor.

İHTİYACA GÖRE OLACAK

Verilecek desteklerin kimi yerde enerji, kimi yerde kira, kimi yerde gıda şeklinde ihtiyaçlar çerçevesinde belirleneceği belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklar, "Tek tek il il, ilçe ilçe ihtiyaçlar belirleniyor. Gelir düzeyi düşük ailelerin tamamına aynı destekler sağlanmayacak, Antalya'da verilen destekle Hakkari'de verilen aynı olmayacak, ihtiyaçlar ve ailelerin bütçelerindeki ağırlığı çerçevesinde kimi yerde enerji, ısınma, kimi yerde kira yardımı gibi ihtiyaçlarına göre belirlenecek" değerlendirmesinde bulundu.