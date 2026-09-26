Çeşitli programlara katılmak için Van’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Uygulama Oteli’nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İl Başkanı Abdulahat Arvas, milletvekilleri, MKYK ve MDK üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Programda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Hüseyin Yayman ve beraberindeki heyetin Van ve ilçelerinde çeşitli temaslarda bulunacağını belirtti.

ARVAS: TOPLUMUN TÜM KESİMLERİYLE BİR ARAYA GELİNECEK

Teşkilatlarının toplumun tüm kesimleriyle bir araya geleceğini söyleyen Arvas, “Bugün Genel Başkan Yardımcımız, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Van'ımızı ve 13 ilçemize teşrif ettiler. Bugün teşkilatlarımız sahada olacaklar, halkımızla, esnafımızla, STK'larımızla ve toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelecekler. AK Parti'nin çalışmalarını ve Terörsüz Türkiye sürecini anlatacaklar.” dedi.

Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Türkiye genelinde programların sürdüğünü belirterek, Van’da da genel merkez yöneticileri ve milletvekillerinin çeşitli temaslarda bulunacağını söyledi.

KAYATÜRK: GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK; İLÇELER ZİYARET EDİLECEK

Kayatürk, “Bildiğiniz gibi Türkiye Yüzyılı Buluşmaları veya şehir buluşmaları kapsamında Genel Merkezimizin düzenlediği programlar Türkiye'nin tamamında devam etmektedir. Bu bağlamda bugün çok sayıda genel merkez yöneticimiz ve milletvekillerimizden arkadaşlarımız bizimle beraber olacak. İnşallah bugün Van'ın hem merkezinde hem de 12 ilçesinde çalışacaklar. Biz de gelen değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz.

Bugün burada bizimle birlikte olan siz değerli dava arkadaşlarımıza ve basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bir süreç devam etmektedir. Bu sürece çok büyük katkılar sunan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman da aramızda. Değerli Genel Başkan Yardımcımız sadece bu süreçte değil, uzun süredir Kürt meselesi ve bu meseleler üzerinde konuşmuş, yazmış ve dinlemiş bir siyasi büyüğümüzdür. Bugün hem bu bağlamda kendisinden faydalanacağız hem de şehrimizde ve bütün ilçelerimizdeki arkadaşlarımızla bir görüş alışverişinde bulunacağız.” ifadelerini kullandı.

YAYMAN: VAN, TURİZMİN MERKEZLERİNDEN BİRİ OLABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Van’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Van’ın turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van’a 1990’lı yıllardan itibaren geldiğini belirten Yayman, geçen yıllar içerisinde yaşanan değişimlerden söz etti. Yayman, Van’ın sınır ticareti, turizm, yatırım ve lojistik açısından imkanlara sahip olduğunu ifade etti.

Yayman, “Özellikle İran'la yaşanan sınır ticareti ve Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki büyük imkan inşallah hükümetimiz tarafından daha da geliştirilecektir. Van'a gelen turist sayısının daha artırılması çok önemli, çünkü Van, kaleleriyle, Süphan Dağı'yla, Artos'la, Erek'le, yaylalarıyla tabiat turizminin, doğa turizminin en önemli güzergahlarından bir tanesidir. Akdamar Kilisesi'ni AK Parti'miz, Cumhurbaşkanımız restore etmiş, ziyarete açmıştır.

Burası inanç turizminin en önemli merkezlerinden bir tanesi ve yine Van Denizi'miz gerçekten çok büyük bir imkan sunmaktadır. Dolayısıyla Van, Türkiye'nin en önemli kültür, inanç, yayla, tabiat turizminin merkezlerinden biri olabilecek kapasiteye sahip. Biz de bu gündemi takip edeceğiz, dolayısıyla eğer bugün insanlar akın akın geliyorlarsa, Artos Dağı'nda trekking yapıyorlarsa, Süphan Dağı'nda yayla turizmine geliyorlarsa, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Terörsüz Türkiye'dir. Bölgede sağlanan huzurdur, bölgede sağlanan güven iklimidir ve silahların patlamamasıdır.” dedi.

“BU DEFA BAŞARACAĞIZ”

Yayman, Türkiye’deki demokratikleşme ve Kürt meselesine ilişkin geçmiş dönemlerde atılan adımları da anlattı. 2002 yılında olağanüstü hal uygulamasının kaldırıldığını, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kaldırıldığını belirten Yayman, Kürtçe yayın, seçmeli ders ve yayla yasaklarına ilişkin düzenlemeleri de sıraladı.

Türkiye’de devam eden sürece ilişkin konuşan Yayman, “90'lı yıllarda buraya geldiğim için sonra kitabını yazdım, bu meseledeki bütün süreçleri en yakından takip eden bir kardeşiniz olarak bu defa başaracağız. Bu defa inşallah silahlar bırakılacak, Türkiye yepyeni bir döneme adım atacak.

Türkiye küresel bir güç olacak. Sorunları biliyoruz. Problemleri biliyoruz. Örgütün içinde silah bırakmaya direnenlerin, ayak sürüyenlerin olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘İç cepheyi güçlendirelim’ sözü ve Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği büyük destek bu sürecin sigortasıdır. 467 evet oyu bu sürecin sigortasıdır, dolayısıyla ya başaracağız ya başaracağız.

Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'ye güveniyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveniyoruz. Meclis Başkanımıza güveniyoruz ve İbrahim Kalın Bey'e güveniyoruz.” dedi.

Yayman, Van programı kapsamında gün içerisinde teşkilat, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla çeşitli temaslarda bulunacaklarını, programın akşam bölümünde ise Hatay Medeniyetler Korosu Konserinin gerçekleştirileceğini belirtti.