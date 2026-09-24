Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanının resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, havalimanında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Siirt’in Anadolu ile Mezopotamya’nın kesiştiği kadim bir coğrafyada yer aldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, 23 Eylül'de Tillo’da gerçekleşen güneş hadisesine de dikkat çekerek, "İşte bugün biz de Siirt’i yeniden gökyüzüyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenileme çalışmaları kapsamında Siirt Havalimanının eski terminal binasının bin 62 metrekare olan kullanım alanının 3 bin 135 metrekareye çıkarıldığını belirten Bakan Uraloğlu, giden yolcu salonunun 539 metrekareden bin 570 metrekareye, gelen yolcu salonunun 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanının ise 43 metrekareden 310 metrekareye yükseltildiğini söyledi.

İdari alanların da 285 metrekareden 615 metrekareye çıkarıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, ek hizmet binalarının modernize edildiğini ve 7 bin 800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarının projelendirilerek havalimanının güvenlik altyapısının güçlendirildiğini ifade etti. Yapılan çalışmalarla Siirt Havalimanının yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesinin 250 bine çıkarıldığını belirten Bakan Uraloğlu, havalimanının daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısına kavuştuğunu kaydetti.

Bakan Uraloğlu, yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak uçuş trafiğine kapatılan Siirt Havalimanı’nın 12 Eylül’de yeniden uçuşlara açıldığını hatırlatarak, "Siirt’i yeniden gökyüzüyle buluşturduk" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Siirt’in demiryolu altyapısına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı. 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi ile mevcut hattın Kurtalan’dan Siirt’e uzatılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında Siirt il merkezinin ilk kez doğrudan ulusal demiryolu ağına bağlanacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, proje sayesinde Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesinin de demiryolu erişimine kavuşacağını belirterek, hattın yolcu ve yük taşımacılığında yeni bir kapasite oluşturacağını ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacağını kaydetti.

Siirt'in ulaşım ve haberleşme alt yapısına 24 yılda 62,5 milyarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Siirt’in ulaşım ve haberleşme altyapısına 62,5 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, kentte 2002 yılında 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 138 kilometreye çıkarıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, Siirt Çevre Yolu, Siirt Şehir Geçişi, Siirt-Kurtalan Yolu, Siirt Havalimanı Bağlantı Yolu, Kozluk-Baykan Yolu, Batman-Beşiri-Kurtalan Yolu, Siirt-Tillo Yolu ve Küçüksu-Pervari Yolu gibi önemli projelerin tamamlandığını ifade etti.

Siirt-Eruh Yolu kapsamında Zarova ve Botan köprülerinin hizmete açıldığını anlatan Bakan Uraloğlu, Botan Çayı üzerinde inşa edilen Beğendik Köprüsü’nün de Pervari’yi Bitlis ve Van’a bağladığını dile getirdi. Beğendik Köprüsünden açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon aracın geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, araç geçiş sayısının 1 milyon 981 bine ulaştığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, konuşmasının sonunda Siirt Havalimanının yeni yapılarının tamamlanmasında emeği geçen yüklenici firmalara, Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanlarına ve tüm ilgililere teşekkür ederek, yenilenen havalimanının Siirt ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.