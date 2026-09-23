Turgutlu’da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum; Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız.

- Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.

- Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir.

- (Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin) Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye güvenlik alanında çok önemli bir mesafe katetti. Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var; Bu hedefin adı Terörsüz Türkiye'dir.

- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefimize ve Türkiye Yüzyılı idealimize, şehirlerimizin huzurunu daha da güçlendirerek yürümeye devam edeceğiz.