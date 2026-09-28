Lig’de milli maç arası nedeniyle maç eksiği yaşamak istemeyen takımlar hazırlık maçıyla lig hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü hazırlık maçına çıktı.

Milli maç nedeniyle futbolculara verilen iznin ardından İzmir Altınordu Tesisleri’nde yeniden bir araya gelen Van ekibi, 9. hafta karşılaşması hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Murat Yıldırım’ın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, bir yandan da ligde oynayacağı karşılaşmaya hazırlanıyor.

MUĞLASPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ

Hazırlıklar kapsamında Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Muğlaspor Kulübü ile karşı karşıya gelen Vanspor, rakibini 1-0 mağlup etti.

İzmir Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynanan hazırlık maçında sahaya Muhammed Alperen Uysal, Faruk Can Genç, Sinan Osmanoğlu, Kadir Seven, Mehmet Maniş, Hikmet Çiftçi, Ozan Can Kökçü, Jurgen Bardhi, İlias Alhaft, Tenton Yenne ve Alvaro De Aliveria Felicissimo 11’i ile çıkan temsilcimiz, karşılaşmanın 44. dakikasında Alvaro de Olivera’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Vanspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

GALİBİYET MORAL OLDU

Ligde sezona istediği başlangıcı yapamayan kırmızı-siyahlı ekipte, milli maç arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında alınan galibiyet takım açısından moral oldu.

Van ekibi, Muğlaspor karşılaşmasının ardından teknik ve taktik çalışmalarına devam ederek Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynayacağı karşılaşmaya hazırlanacak.