Van Spor altyapısında yeni sezon çalışmaları başladı. Altyapılardan sorumlu isim Fahri Baştürk, 5 farklı yaş kategorisinde zorunlu gelişim liglerine katıldıklarını ve altyapıda 150 aktif lisanslı futbolcunun bulunduğunu söyledi.

Sezon öncesi gerçekleştirilen seçmeler ve yeni sezon yapılanması hakkında bilgi veren Fahri Baştürk, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nde 2026-2027 sezonunda altyapı çalışmaları devam ettiğini ve bu yıl daha kapsamlı bir yetenek taraması gerçekleştirdiklerini belirtti.

“SEÇMELER 2-3 AYLIK SÜREÇTE YAPILDI”

Baştürk, yaptığı açıklamada; “Her sene olduğu gibi bu sene de bölgesel çapta, çevre illeri ve ilçeleri kapsayan kapsamlı bir seçme yaptık. Bu seneki seçmemiz daha kapsamlı oldu. 2-3 aylık süreçte çocukları aksatmadan güzel bir şekilde yetenek taraması yaptık. U19, U17, U16, U15 ve U14 gruplarında kadro planlamalarımızı gerçekleştirdik. Federasyon talimatları gereği yaş grupları daha da aşağıya indi. Bu sezon 5 grupta zorunlu gelişim liglerine katılım sağladık.” şeklinde konuştu.

“U19 İLE SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADIK”

Gelişim liglerinin başladığını belirten Fahri Baştürk, “Geçen hafta itibarıyla maçlarımız başladı. Çarşamba günü U19 takımımız Muşspor ile deplasmanda karşılaştı ve 3-1 galip geldi. Bu da sezona iyi bir başlangıç olmuş oldu.” ifadelerini kullandı.

150 AKTİF LİSANSLI FUTBOLCU

Altyapıda 150 aktif lisanslı futbolcunun bulunduğunu belirten Koordinatör Baştürk, “Toplamda 150 tane şu anda aktif lisanslı futbolcumuz var. Bu sayı tüm grupları kapsıyor. Müsabakalara çıkabilecek hazır 150 tane lisanslı futbolcumuz var. Bununla beraber eğitim gruplarındaki oyuncularımız da bu sayıya dahil değil. Ayrıca teknik ekibimiz geniş bir kadrodan oluşuyor. Her gurubun bir teknik sorumlusu, ayrı kaleci antrenörü var.” dedi.

“HEDEFİMİZ A TAKIMA KATKI SAĞLAMAK”

Vanspor'un içerisinde bulunduğu durumun altyapıyı da etkilediğini belirten Fahri Baştürk, çalışmalarını daha dikkatli şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Fahri Baştürk konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “Vanspor'umuzun bu zor durumunda inşallah biz altyapılar olarak daha dikkatli ve daha kontrollü çalışacağız. Altyapı olarak Vanspor'umuza katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız. A takımla ve altyapıyla güzel günler bizi bekliyor.” dedi.