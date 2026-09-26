Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, ligin 9. haftasında sahasında Bandırma Spor ile karşılaşacak. Lig’de çıktığı ilk 8 maçta beklenen performansı ortaya koyamayan ve son olarak Antalyaspor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayıran Van Spor FK, milli aranın ardından lige daha güçlü başlamayı hedefliyor.

İlk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak taraftarlarını üzen Van Spor FK ligin sonlarında yer alıyor. Oynadığı maçlarda 6 puan toplayan ve 2 puan cezasının ardından 4 puana düşen temsilcimiz, puan sıralamasında 19. sırada yer alıyor.

Gol yollarında da etkili olamayan kırmızı siyahlılar, oynadığı 8 maçta 8 gol kaydederken kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

RAKİP BANDIRMA SPOR

Ligin 9. Haftasında Van Spor’un rakibi olacak Bandırma Spor oynadığı 8 lig maçından 2’ini kazanırken 4’ünde berabere kaldı. 2 mağlubiyeti bulunan Bandırma Spor, attığı 12 gole karşılık kalesinde 5 gol gördü. Şuana kadar ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri konumunda olan Bandırma Spor, 10 puanla 11. sırada bulunuyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü – Bandırma Spor maçı 9 Ekim tarihinde, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.