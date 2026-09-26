İran'da feci bir kaza yaşandı.

Markazi eyaletindeki Saveh-Hamedan otoyolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.

KAZAYA SÜRÜCÜNÜN UYKUSUZLUĞU NEDEN OLDU

Eyalet trafik polis birimleri tarafından yapılan incelemelerde, kazaya sürücünün yorgunluğu ve uykusuzluğunun neden olduğu bildirildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yetkililer tarafından, otobüsün gidiş güzergahına ve varış noktasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.