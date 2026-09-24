İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'na hitap etti. Pezeşkiyan konuşmasında, İran halkının terörizm mağduru olduğunu vurgulayarak ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. İran'ın 200 yıldır kimseye saldırmadığını dile getiren Pezeşkiyan, ülkesinin haksız yere istikrarsızlık kaynağı olarak gösterildiğini ve terörist ilan edildiğini söyledi. Liderlerinin suikasta uğradığını ve Minab ilkokulu dahil sivil altyapıların, üniversitelerin ile hastanelerin hedef alındığını ifade eden Pezeşkiyan, İran'ın misillemelerinde sivil nüfusu hedef almadığını vurguladı. Pezeşkiyan, İran kentlerinin bombalanmasının cevapsız kalmayacağı bir savunma sistemi kurduklarını da kaydetti.

Nükleer silah arayışında olmadıklarını yineleyen Pezeşkiyan, barışçıl nükleer teknolojiye erişimin doğal hakları olduğunu belirtti. İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) taraf olmamasına ve nükleer cephaneliğine rağmen denetlenmediğine dikkati çeken Pezeşkiyan, buna karşılık İran'a müfettişler gönderilmesini ve yaptırımlar uygulanmasını çifte standart olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, ayrıca ABD yaptırımlarının doğrudan sivil halkı hedef aldığını ifade etti.

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan seslenen Pezeşkiyan, “Baskılar, artan yaptırımlar ve zorbalıklar karşısında İran halkının direnişi daha da artacaktır. Asla başımızı eğmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz. Sayın Trump ve bize zorbalık yapmaya çalışanlar bilmelidir ki, güç dilini kabul etmeden diyalog, diplomasi ve müzakerelere hazırız” ifadelerini kullandı.

Gazze'deki duruma da değinen Pezeşkiyan, İsrail'in 70 binden fazla masum insanı katlettiğini ve gerçek bir terörist gibi hareket ederek soykırım suçu işlediğini belirtti. Gazze'nin uluslararası mekanizmaların başarısızlığının bir simgesi haline geldiğini dile getiren Pezeşkiyan, işgal ve saldırı sürdüğü müddetçe Filistin halkının direnişinin de devam edeceğini vurguladı.