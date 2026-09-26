Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yayımlanan satış verilerine göre Van’da 2026 yılının ocak-ağustos döneminde toplam bin 264 iş yeri satışı gerçekleşti. 2025 yılının aynı döneminde bin 381 iş yerinin satıldığı Van’da, yıllık karşılaştırmada satış sayısı 117 adet azaldı.

Van’da 2026 yılının ocak ayında 118 iş yeri satılırken, şubat ayında 178, mart ayında 154, nisan ayında 130, mayıs ayında 116, haziran ayında 167, temmuz ayında 224 ve ağustos ayında 177 iş yeri satıldı. Böylece açıklanan verilere göre yılın ilk 8 ayındaki toplam satış bin 264 oldu.

2025 yılının aynı döneminde ise ocak ayında 182, şubat ayında 200, mart ayında 147, nisan ayında 147, mayıs ayında 148, haziran ayında 160, temmuz ayında 190 ve ağustos ayında 207 iş yeri satışı gerçekleşti, bu dönemdeki toplam satış bin 381 olarak kaydedildi.

Aylık karşılaştırmada 2026 yılındaki satışlar ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 64 adet azalarak yüzde 35,2 geriledi. Şubat ayında 22 adetlik düşüşle yüzde 11 azalma görüldü. Mart ayında ise satış sayısı 7 adet artarak yüzde 4,8 yükseldi.

Nisan ayında 17 adet azalışla satışlar yüzde 11,6 gerilerken, mayıs ayında 32 adetlik düşüşle yüzde 21,6 azaldı. Haziran ayında ise satış sayısı 7 adet artarak yüzde 4,4 yükseldi.

Temmuz ayında 2025’teki 190 satışa karşılık 2026’da 224 iş yeri satıldı. Böylece satış sayısı 34 adet artarken yüzde 17,9 yükseldi. Ağustos ayında ise satışlar 207’den 177’ye gerileyerek 30 adet azaldı ve yüzde 14,5 düşüş kaydedildi.

Ocak-ağustos döneminin tamamında 2025 yılında 1381 olan iş yeri satışı, 2026’da 1264 olarak gerçekleşti. Böylece iki yıl arasındaki fark 117 adet olurken, toplam satışlarda yüzde 8,47 oranında azalma görüldü.