TFF Gelişim Ligleri U19 kategorisinde mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, ligin 2. haftasında sahasında oynayacağı Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

İLK HAFTAYI GALİBİYETLE TAMAMLADI

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü U19 takımı, 15. Grupta geçtiğimiz hafta sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Muş Spor Kulübü’ne konuk oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, rakibini 3-1’lik net bir skorla mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı ve lige galibiyetle başladı.

Geçtiğimiz sezon önemli başarılara imza atan kırmızı-siyahlı Van ekibi, bu sezon da altyapıya verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. U19 takımından yetişecek oyuncuların ilerleyen dönemlerde A takım kadrosunda yer alması hedefleniyor.

HAZIRLIKLAR SANAYİ SAHASINDA SÜRÜYOR

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü karşılaşmasının hazırlıklarını Tuşba Sanayi Futbol Sahası’nda sürdüren Van ekibinde çalışmalar, altyapı sorumlusu Fahri Baştürk koordinatörlüğünde devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak lige iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma, 30 Eylül Çarşamba günü Tuşba Sanayi Futbol Sahası’nda saat 14.00’te oynanacak.

Karşılaşmayı hakem Vedat Duman yönetecek. Duman’ın yardımcılıklarını Hazar Erdoğan ve Mehmet Sultanoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Devrim İşcan olurken, karşılaşmanın gözlemciliğini ise Zafer Korkmaz yapacak.