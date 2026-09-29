Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kalp ve damar hastalıkları, vatandaşların yaşam süresini, günlük yaşam aktivitelerini ve genel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle erken yaşlardan itibaren ortaya çıkan sağlıksız yaşam alışkanlıkları, kalp sağlığını olumsuz etkileyerek ilerleyen dönemlerde ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir.

Bununla birlikte kalp ve damar sağlığının korunmasında; sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi, risk faktörlerinin erken dönemde belirlenmesi ve etkili tedavi büyük önem taşımaktadır. Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kamu hastanelerinde faaliyet gösteren 101 erişkin kalp merkezi ve 16 pediatrik kalp merkezi olmak üzere toplam 117 kalp merkezi ile kapsamlı sağlık hizmeti sunulmaktadır.

İleri tıbbi teknoloji ve uzman sağlık ekipleriyle hizmet veren bu merkezlerde, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi başta olmak üzere ilgili branşların koordinasyonuyla hastaların tanı, tedavi ve takip süreçleri bütüncül şekilde yürütülmektedir" denildi.

ERKEN TANIDAN İLERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNE KADAR SAĞLIK HİZMETLERİ

Kalp merkezlerinin, erken tanı süreçlerinden ileri tedavi yöntemlerine kadar geniş kapsamlı sağlık hizmetlerinin sunulmasına imkan sağladığı belirtilerek, "İleri düzey kalp yetmezliği bulunan ve uygun tıbbi kriterleri taşıyan hastaların değerlendirilmesi ile gerekli durumlarda kalp nakli süreçlerinin yürütülmesinde de önemli rol üstlenmektedir. 2025 yılında 46 kalp nakli, 2026 yılının ilk yarısında ise 11 kalp nakli gerçekleştirilmiştir.

Kalp nakli gerçekleştirilen hastaların nakil sonrası takip ve tedavileri de uzmanlaşmış ekipler tarafından sürdürülmektedir. Bu merkezler sayesinde vatandaşların kalp ve damar hastalıklarına yönelik sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimi sağlanmakta, ciddi kalp hastalıklarında ileri tanı ve tedavi seçeneklerinden yararlanılmasına imkan sunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR'

Kalp ve damar hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmaların, koruyucu sağlık hizmetleri yaklaşımı doğrultusunda sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda birinci basamak sağlık hizmetlerinde kalp ve damar hastalıklarına yönelik risk değerlendirmeleri yapılmakta, hipertansiyon ve diyabet gibi risk faktörlerinin erken tanısı ve etkin yönetimine yönelik çalışmalar yürütülmekte, tütün kullanımının önlenmesine yönelik kapsamlı mücadele sürdürülmekte, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlıklarının geliştirilmesi teşvik edilmekte ve toplumun sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Kalp sağlığının korunması; yalnızca hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi edilmesini değil, hastalık gelişmeden önce risklerin azaltılmasını esas alan bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi için bireylerin; tütün ve tütün ürünlerinden uzak durması, sağlıklı ve dengeli beslenmesi, günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi artırması, ideal vücut ağırlığını koruması, kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeylerini düzenli olarak kontrol ettirmesi, aile hekimine başvurarak kalp ve damar hastalıkları risk değerlendirmesini yaptırması, Sağlıklı Hayat Merkezlerini ziyaret ederek sağlıklı hayat danışmanlığı alması, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya inme belirtileri geliştiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması büyük önem taşımaktadır

Unutulmamalıdır ki kalp ve damar hastalıklarının önemli bir bölümü önlenebilir risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesiyle hem bireysel yaşam kalitesi artırılabilmekte hem de toplumdaki hastalık yükü önemli ölçüde azaltılabilmektedir" ifadeleri kaydedildi.