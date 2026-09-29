Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara, 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi, 11 bin 25 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri katıldı. Yapılan çalışmalarda, 653 kilogram uyuşturucu ile 410 bin 412 hap ele geçirildi.

1 milyon 229 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sanal medya ve mesajlaşma uygulamalarından uyuşturucu sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edilen 264 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 172'si çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Açıklamada ayrıca, "Uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.