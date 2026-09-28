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Kazaya ilişkin açıklamada bulunan Eker, "Kazanın oluş sebebi, otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor." dedi.

Burada açıklamada bulunan Eker, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diledi.

Kaza yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Günün en feci kaza haberi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geldi.

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