Günün en feci kaza haberi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geldi.
Kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.
7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
VALİ YARDIMCISI KAZA YERİNE GELDİ
Kaza yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, yetkililerden bilgi aldı.
Burada açıklamada bulunan Eker, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diledi.
KAZANIN OLUŞ SEBEBİ
Kazaya ilişkin açıklamada bulunan Eker, "Kazanın oluş sebebi, otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor." dedi.