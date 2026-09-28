Alınan bilgiye göre, Yeşildere Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu mevkiindeki bir apartmanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binadaki Fahrettin Sevinç’e ait daireye sıçradı.

Mahallede paniğe neden olan durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, depo ve dairede maddi hasar oluştu.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.