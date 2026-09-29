Van’da yağışlı havalar devam edecek. Yapılan tahminlere göre yarın kent genelinde bulutlu bir hava görülecek, ardından Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağış başlayacak ve aralıklarla devam edecek. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Pazar gününe kadar paylaşılan verilere göre, yarın sonrası kentte yağışlı hava hakim olacak.

VAN’DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İPEKYOLU:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

TUŞBA:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

EDREMİT:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAHÇESARAY:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAŞKALE:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇALDIRAN:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ERCİŞ:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜRPINAR:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY:

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu

01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı