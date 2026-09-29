Van’da yağışlı havalar devam edecek. Yapılan tahminlere göre yarın kent genelinde bulutlu bir hava görülecek, ardından Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağış başlayacak ve aralıklarla devam edecek. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Pazar gününe kadar paylaşılan verilere göre, yarın sonrası kentte yağışlı hava hakim olacak.
VAN’DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
İPEKYOLU:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
TUŞBA:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
EDREMİT:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAHÇESARAY:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAŞKALE:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇALDIRAN:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ERCİŞ:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜRPINAR:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY:
30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu
01 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
03 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
04 Ekim Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı