Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta merkezin çalışmaları ve yeni binanın fiziki özellikleri hakkında bilgi verildi.

Yaklaşık bin 100 metrekarelik alanda inşa edilen yeni hizmet binasında konferans salonu, iki amfi sınıf, dört bireysel görüşme odası, bir aynalı gözlem odası ve bir oyun terapi odası bulunuyor. Merkezde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve psiko-eğitim çalışmaları da yürütülecek.

MUKBA: MERKEZİMİZ VAN HALKINA HAYIRLI OLSUN

Açılışta konuşan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gamze Mukba, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinin 2014 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirtti.

Merkez kapsamında üniversitenin idari ve akademik personeli ile öğrencilerine yönelik etkili iletişim, motivasyon ve stresle baş etme gibi konularda atölye ve konferanslar düzenlendiğini ifade eden Mukba, şöyle konuştu:

“Değişim için adım atmaya karar vermek, değişimin en büyük adımıdır. 2014 yılından bu yana Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezimizde gerek üniversitemize gerekse idari ve akademik personelimize yönelik etkili iletişim, motivasyon ve stresle baş etme gibi birçok konuda atölyeler ve konferanslar gerçekleştirdik. Merkezimizin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merkezimizin Van halkına ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine hayırlı olmasını diliyorum.”

ŞEVLİ: AMACIMIZ, BİREYLERİN İHTİYAÇ DUYDUĞU PSİKOLOJİK DESTEĞİ EN YÜKSEK STANDARTLARDA SUNMAK

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise merkezin üniversitenin öğrenci merkezli kampüs vizyonu kapsamında hayata geçirilen çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Merkezin 2014 yılında prefabrik bir yapıda hizmet vermeye başladığını belirten Şevli, “Hayata geçirdiğimiz ve üniversitemizin öğrenci merkezli kampüs vizyonunun en kıymetli adımlarından biri olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezimizi açtık. Modern üniversite anlayışı, kampüsleri sadece akademik bilgilerin aktarıldığı yerler olarak görmez; bireyin kişisel gelişiminin de desteklendiği alanlar olarak değerlendirir.

Açılışını büyük bir gururla gerçekleştirdiğimiz merkezimizi daha önce 2014 yılında bir prefabrik yapıda açmıştık. Amacımız, bireylerin ihtiyaç duyduğu psikolojik desteği en yüksek standartlarda sunmaktır. Bu kapsamda merkezimizde görev alan uzmanlarımız tarafından etkili iletişim, motivasyon, stresle baş etme gibi konularda eğitimler verilmekte, psiko-eğitim çalışmaları da gerçekleştirilmekte.” ifadelerine yer verdi.

“KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR”

Merkezin çalışmalarının farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü kaydeden Şevli, şunları aktardı:

“Merkezimizin çalışmaları farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi gibi kurumlarla da iş birliği gerçekleştiriliyor. Böylesi nitelikli bir hizmetin güçlü bir fiziki altyapıya da ihtiyacı vardı.

Yaklaşık bin 100 metrekarelik geniş bir alanda inşa ettiğimiz bu kompleksimiz; konferans salonu, iki amfi sınıf, dört bireysel görüşme odası, bir aynalı gözlem odası ve bir oyun terapi odasıyla hem eğitim hem de danışmanlık faaliyetleriyle hizmet sunacak.”

Binanın temel ve kaba inşaatının Van Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında başlatıldığını belirten Şevli, inşaatın tamamının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının destekleriyle üniversite tarafından tamamlandığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından binanın açılışı yapıldı ve davetliler binayı gezerek bilgi aldı.