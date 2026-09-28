Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında Van’ın da bulunduğu 47 ilde toplam 406 arsayı açık artırma yöntemiyle satıyor. TOKİ tarafından yapılacak arsa satışları 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Van’da satışa çıkarılacak arsa ise 30 Eylül Çarşamba günü açık artırmaya sunulacak.

VAN’DAKİ ARSA ŞABANİYE MAHALLESİ’NDE

Van’da satışa çıkarılacak arsa, Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi’nde bulunuyor. Konut alanı niteliğindeki arsanın büyüklüğü 3 bin 127,65 metrekare olarak açıklandı.

TOKİ tarafından satışa sunulacak arsalar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar yer alıyor.

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 48 AY VADE

Alıcılar, arsaların önemli bir bölümüne yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneğiyle sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satışa sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa çıkarılacak toplam 406 arsanın yaklaşık 1 milyon 767 bin 982 metrekare büyüklüğünde olduğu ve toplam muhammen bedelinin 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olduğu belirtildi.

AÇIK ARTIRMALAR YARIN BAŞLIYOR

29 Eylül Salı günü Diyarbakır, Tekirdağ, İstanbul, Bilecik, Balıkesir, Aydın, Manisa, İzmir, Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Zonguldak, Amasya, Kastamonu, Sinop, Giresun, Bayburt, Artvin, Sivas, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır’daki arsalar açık artırmayla satışa sunulacak.

30 Eylül Çarşamba günü ise Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Batman, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Mardin, Van ve Yozgat’taki arsaların satışı gerçekleştirilecek.

Açık artırmalar saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. İhaleye internet üzerinden de katılım sağlanabilecek. Teklifler, “muzayede.emlakyonetim.com.tr” adresi üzerinden verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.