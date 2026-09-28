Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye genelinde 34 milyon 826 bin 677 yabancı ziyaretçi kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 35 milyon 481 bin 223 olarak gerçekleşirken, 2026’da toplam ziyaretçi sayısı 654 bin 546 kişi azaldı.

Van’da aynı dönemde yabancı ziyaretçi girişi arttı, 2025 yılının ilk sekiz ayında 495 bin 918 yabancı ziyaretçinin sınır kapısı üzerinden giriş yaptığı Van’a, 2026’nın aynı döneminde 70 bin 924 kişilik artışla 566 bin 842 yabancı ziyaretçi girişi oldu.

VAN’IN TÜRKİYE GENELİNDEKİ SIRALAMASI DEĞİŞTİ!

2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde sınır kapıları üzerinden en çok yabancının giriş yaptığı il sıralamasında 9’uncu sırada bulunan Van, 2026’nın aynı döneminde Hakkari’yi geride bırakarak 8’inci sırada yer aldı. Van’ın, sınır kapıları üzerinden Türkiye genelindeki yabancı ziyaretçi girişi içindeki payı ise yüzde 1,63 olarak kayıtlara geçti.

Van’a yapılan girişlerin ulaşım yollarına göre dağılımında kara yolu ilk sırada yer aldı. 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde Van’a kara yoluyla 485 bin 418 ziyaretçi giriş yaparken, bu sayı 2026’nın aynı döneminde 67 bin 82 kişilik artışla 552 bin 500’e yükseldi.

Demir yolu ile yapılan girişler de artış gösterdi. 2025 yılında Van’a demir yoluyla 10 bin 490 yabancı ziyaretçi giriş yaparken, 2026 yılında bu sayı 3 bin 753 kişilik artışla 14 bin 243’e çıktı. Hava yoluyla giriş yapan ziyaretçi sayısı ise 2025’teki 10 kişiden 2026’da 99 kişiye yükseldi.

Türkiye genelinde ise 2026 yılının ilk sekiz ayında yabancı ziyaretçilerin 26 milyon 424 bin 2’si hava yoluyla, 6 milyon 520 bin 994’ü kara yoluyla, 1 milyon 844 bin 658’i deniz yoluyla ve 37 bin 23’ü demir yoluyla Türkiye’ye giriş yaptı.

İllere göre dağılımda İstanbul 12 milyon 473 bin 679 ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, Antalya 10 milyon 282 bin 502 ziyaretçiyle ikinci, Edirne 2 milyon 946 bin 599 ziyaretçiyle üçüncü, Muğla 2 milyon 344 bin 464 ziyaretçiyle dördüncü, İzmir ise 1 milyon 81 bin 226 ziyaretçiyle beşinci sırada yer aldı. Artvin 1 milyon 11 bin 529 ziyaretçi girişiyle altıncı, Aydın ise 621 bin 672 ziyaretçi girişiyle yedinci sırada bulunurken, Van 566 bin 842 ziyaretçi girişiyle sekizinci sırada yer aldı.